مصر تعزى أسر الضحايا الأتراك بحرائق الغابات.. وتؤكد تضامنها مع الشعب التركى

تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات فى عدد من المناطق المختلفة فى تركيا؛ واذ تتقدم مصر فى هذا الإطار بخالص التعازى لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركى الشقيق فى مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
وفى وقت سابق يوم السبت، قال وزير الزراعة والغابات التركى بكير باكديميرلي، إنه تمت السيطرة على 88 حريقا فى الغابات فى 30 ولاية تركية خلال الأيام الأربعة الماضية.
وتستمر عمليات إطفاء 10 حرائق فى ولايات أضنة (منطقة بوس)، وأنطاليا (مانافغات، وأكسيكي، وغازى باشا)، وموغلا (مرماريس، وكويسيجيز)، ومرسين (أيدينجيك، وسيليفكي)، وأوسمانيا (كادرلي).
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