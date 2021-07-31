جامعة الأزهر تحدد موعد بدء العام الدراسى الجديد 2021-2022

جدة - نرمين السيد - كما قرر مجلس الجامعة، خلال اجتماعه الشهرى اليوم السبت، بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد ، ونواب رئيس الجامعة - عقد الامتحانات الشفهية للدراسات العليا بالقطاعات المختلفة بالأمانات المساعدة لجامعة الأزهر فى كل من طنطا وأسيوط، أسوة بالامتحانات التحريرية، وتيسيرا من إدارة الجامعة على الطلاب والطالبات، خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأكد المجلس أن استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم، تعد تجسيدا حقيقيا لمدى التعاون وقوة العلاقات بين جامعة الأزهر وكافة مؤسسات الدولة الوطنية.

وأشاد مجلس الجامعة بالجهد الطيب الذى قام به مكتب التميز الدولى بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور ياسر حلمى مدير المركز، وجميع أعضاء المركز، والذى تحقق من خلال حصول الجامعة على تصنيف متقدم فى تصنيفات شنغهاى، و Qs، و تصنيف التايمز، والذى أكد على قدرة جامعة الأزهر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

كما أشاد المجلس بمستوى طلاب وطالبات الجامعة المشاركين فى المشروع الوطنى للقراءة، مشيرا إلى أن فوز خمسة طلاب من جامعة الأزهر من إجمالى 11 طالبا يمثلون جميع الجامعات المصرية يعد إنجازا كبيرا، يعكس قدرة طلاب وطالبات جامعة الأزهر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.