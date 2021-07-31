محافظ المنيا يوجه بمتابعة سير العمل بإدارة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه الدكتور كريم شاهين مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، إدارة التحول الرقمى للتعرف على طبيعة عمل الإدارة ودورها فى متابعة معدلات التنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأكد أسامة القاضى محافظ المنيا، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم السبت، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمنظومة التحول الرقمى، فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030.

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