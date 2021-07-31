الصحفيين تتسلم أرض نادى النقابة على شاطئ سابا باشا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمد سحلول رئيس وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، ومحارب هيلع رئيس حى شرق، وفكرى عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية ومدير مكتب جريدة الأهرام، وهانى العوضى أمين صندوق النقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
وقال محارب هيلع، رئيس حى شرق، أن النقابة تسلمت أرض النادى بالكامل بعد إخلائها على مساحة تزيد عن 2000 متر وذلك بعد تخصيصها من محافظة الإسكندرية للنقابة الفرعية للصحفيين.
وقال فكرى عبد السلام إن النقابة تسلمت أرض النادى بعد عناء 8 سنوات واستغلالها من البعض لإقامة جراج للسيارات بدون وجه حق، وذلك بعد سداد جزء من مديونية النقابة للمحافظة بمبلغ يُقدر بـ 5 ملايين ونصف فى نوفمبر 2020م، وذلك فور وعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتخصيص المكان كنادى بحرى للصحفيين بالإسكندرية.
وقالت بسمة الشريف مقررة لجنة النشاط بـ نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إنه خلال الأيام القادمة سيتم تنظيم اجتماع عاجل لمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل استغلال أرض النادى خلال فترة الصيف ووضع ضوابط لمنع التعدى عليها مرة آخرى من خلال الاتفاق مع شركة أمن متخصصة لحماية كامل مساحة النادى.
وقدمت مقررة لجنة النشاط الشكر لمحمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حى شرق على الاهتمام بتسليم أرض النادى كاملة.
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