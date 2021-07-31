مصر تقدم التعازى لضحايا حرائق الغابات التركية

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بيان رسمى، يؤكد متابعة مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات فى عدد من المناطق المختلفة فى تركيا.





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