الأنبا أنجيلوس يترأس اجتماع كهنة الأحوال الشخصية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ورئيس المجلس الإقليمى للأحوال الشخصية أمور الزواج والطلاق الدائرة الأولى "القاهرة والجيزة وإفريقيا"، بآباء المجالس الفرعية التابعة للمجلس الإقليمى.





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