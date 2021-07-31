«حمار على المحطة».. تفاصيل صورة اشعلت السوشيال ميديا

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت 31 يوليو 2021، عن حقيقة ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن تواجد «حمار» داخل إحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

بالفحص أتضح أنه خلال قيام العاملين بالمحطة بفتح باب الطوارئ لإدخال بعض مواد البناء لاستكمال أعمال التجديدات بالمحطة، وأثناء ذلك دلفت «حمار» مسرعة إلى رصيف المحطة.

على الفور نجح العمال بالمحطة من الإمساك بـ«الحمار » وإخراجها وغلق الباب دون حدوث أي تداعيات أو تأثير على حركة سير القطارات.

وفي سياق أخر نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول وفاة 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة المرج القديمة بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدي عليه ووفاته في وجود الأمن.

واتضح بأن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وقد أمكن تحديد القائمة على الحساب المشار إليه وضبطها، وبمواجهتها ، اتضح بنقلها الأخبار المتداولة في المنطقة محل سكنها دون العلم بصحتها من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفريغ كاميرات المراقبة

وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت أمس الخميس بتفريغ كاميرات المراقبة بمحل واقعة مشاجرة المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، والمعروفة إعلاميا بمشاجرة الصعايدة بين عائلتين في المرج.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم. والاستماع لشهود العيان وأهل المجني عليه والاستماع إلى المتهمين لمعرفة سبب المشاجرة.

سبب الوفاة

وأمرت النيابة التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وإرسالها إلى الطب الشرعي وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وطلبت النيابة من المستشفى تقرير بحالة المصابين وإرفاقه بالمحضر.

وروى أحد شهود العيان واقعة مقتل شخص وإصابة 4 اخرين نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين في المرج، مشيرًا إلى أن المشاجرة بدأت حوالي الساعة العاشرة مساء الأربعاء الماضي واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.