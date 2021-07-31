/643144/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-وادي-دجلة-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 8/4 الأربعاء في تمام الساعة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وودع المنتخب الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو اليوم السبت، عقب الخسارة من البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر غد الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غداً على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح الأثنين المقبل.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة السابعة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي وأسوان

نجح الأهلي بتسجيل الهدف الاول والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق محمود كهربا، من خلال حسين الشحات أرسل تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لكهربا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على الطائر على يسار الحارس عمر رضوان.

سجل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء تابعها محمد شريف بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني داخل الشباك.

أسوان يعود للمباراة

ضرب أصحاب الأرض فريق أسوان في الدقيقة الـ 85 عن طريق إيمانويل إيجبتور، من خلال عرضية داخل منطة جزاء الأهلي وينجح فيها أسوان بتسجيل الهدف الاول لهم في اللقاء والعودة في نتيجة المباراة.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المباريات الأخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الغنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق في الوقت بدل الضائع من المباراة.