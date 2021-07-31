/643142/الجنايات-تقضى-بالإعدام-شنقا-لسباك-قتل-سيدتين-وطفلتين-في-أرمنت-بالاقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، اليوم السبت 31 يوليو 2021، 3 أحكام فى 3 قضايا متنوعة، حيث قررت إعدام سباك قتل سيدتين وطفلتين بأرمنت بالإعدام شنقاً، وعامل زراعى لقتله مواطن فى مدينة البياضية بطعنات قاتلة بسلاح أبيض، والمؤبد لمواطن قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمدينة البياضية، كما صدرت الأحكام برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد، والمستشار باسم عبد المنعم دسوقى، وعضوية المستشارين أحمد صهيب محمد والمستشار تامر أحمد رضا، ومصطفى صالح عضو النيابة، وأمانة سر حسن عبد الرضى أبو الحسن وأحمد محمد الطاهر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية

الإعدام شنقًا لسباك في الاقصر

الحكم الأول صدر بالإعدام شنقاً لسباك من مدينة أرمنت، وذلك فى القضية رقم 419 لسنة 2020 جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 44 لسنة 2020 كلى الأقصر، حيث أنه بعد الاطلاع النيابة العامة على الأوراق والتحقيقات بمعرفة المستشار خميس عيد المحامى العام الأول، بتوجيه الاتهام لـ"أ.م.ا" 33 سنة سباك ومقيم بقرية الرياينة بأرمنت، بأنه فى يوم 14 سبتمبر 2019 بقتل "ن.أ.إ" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك باستخدام عتلة حديد حيث توجه لمنزلها بعد التأكد من وجودها داخله وبعد قتلها أشعل النيران فى جسدها.

كما تسبب فى قتل "ز.ع.ا" بنفس العتلة الحديدة، وكذلك قتل الطفلتين "ر.م.ع" و"آ.م.ا" كما شرع فى قتل "إ.أ.م" وتسبب فى إصابته، حيث أشعل النار فى المنزل وأضرم النيران فى أجساد المجنى عليهن، حيث نتجت تلفيات فى بعض محتويات المنزل، وقام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية للمجنى عليهن، وحاول سرقة إيصالات أمانة من المنزل، وقررت المحكمة معاقبته بالإعدام شنقاً.

عامل زراعي

أما الحكم الثانى فقد صدر بالإعدام شنقاً على عامل زراعى، وذلك فى الجناية رقم 6034 لسنة 2017 جنايات الأقصر، والمقيدة برقم 1556 لسنة 2017 كلى الأقصر، حيث أنه بعد الاطلاع النيابة العامة على الأوراق والتحقيقات، تم توجيه الاتهام لـ"ب.ع.ح" 25 سنة عامل زراعى مقيم بالبياضية بجوار مسجد الذهبى، بأنه فى يوم 8 أغسطس 2017 بقتل "م.ب.س" عمداً مع سبق الإصرار والترصد حيث استخدم سلاح أبيض وتوجه لمكان تواجد المجنى عليه، وسدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته فى الحال، وقررت النيابة العامة وقتها بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر بدائرة محكمة استئناف قنا لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المعدلة، وبعد مداوة القضية أصدرت المحكمة قراراها على المتهم بالإعدام شنقاً.

المؤبد لشاب بتهمة القتل

أما فى الحكم الثالث فقد أصدرت المحكمة قرارها بالسجن المؤبد لشاب، وذلك فى القضية رقم 1536 لسنة 2020 إدارى مركز الأقصر، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات من الأهالى يفيد بترديدهم أقاويل بينهم أن "أ.ي.ع" كان على خلاف مع زوجته "ن.م"، فقام بقتلها وإخفاء جثتها فى حفرة كان حفرها من قبل لاستخدامها كـ"بيارة صرف صحى"، وعلى الفور تم استدعاؤه وقتها لديوان قسم شرطة مركز الأقصر، وبمناقشته بمعرفة رجال المباحث بالقسم اعترف فى الحال بأنه تخلص من زوجته فعلاً وارتكب الجريمة بالشكل الذى يتحدث عنه الجيران.

وعلى الفور انتقل فريق رجال المباحث إلى مكان بيارة الصرف الصحى التى يتردد أن الزوج دفن زوجته داخلها، وبالحفر والبحث عن جثمان الزوجة المختفية تم العثور على جثمانها، وتم إخطار رجال النيابة بالواقعة، وبانتقال فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، تين أنها عبارة عن حفرة دائرية الشكل بقطر متر ونصف وعمق متران، والجثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر وترتدى جلباب رمادى اللون ومغطاه بالكامل بالأتربة، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية وموثقة باليدين والقدمين من الخلف بأغطية رأس، كما يوجد غطاء رأس ملفوف حول الرقبة.

بسبب جوازه

وبمواجهة الزوج المتهم فى الواقعة وقتها، اعترف بارتكاب الواقعة، حيث أنه قرر بأنه تقابل مع المجنى عليها فى محافظة سوهاج وتعرف عليها وطلبها من أهليتها للزواج، إلا أنهم قاموا بالمغالاة فى تكاليف الزواج وطلباتهم المادية، فعدل عن قراره وعاد لبلدته بقرية البغدادى فى مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، ولكن المجنى عليها حضرت إليه وقررت بأنها ستذهب معه للزواج منه بمحافظة الأقصر وذلك بعلم والدتها، فأمتثل لها وحال وصولهم رفض والدته ووالدته ذلك، وقاموا بالاتصال بوالدتها والتى أكدت أنها فعلاً قامت بالسماح لابنتها بالذهاب معه وأنها قبلت الزواج، وحاولوا عقد قرانها ولكن دون جدوى لكونها قاصر وقت الزواج.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية للعام الماضى 2020، بتلقى مدير أمن الأقصر إخطاراً من رجال المباحث بمركز شرطة الأقصر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة البغدادي، وعلى الفور انتقل فريق المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من العثور على جثة لسيدة تدعى "ن.م.ف" وتبلغ من 20 سنة، و التى تبين أنها لقيت مصرعها على يد زوجها "أ.ي.ع" والبالغ من العمر 22 سنة، حيث تبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما قام على إثرها الزوج المتهم بدفنها على قيد الحياة فى حفرة أمام منزلهما، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1536 إدارى مركز شرطة البياضية، وتم التحفظ على جثمان الزوجة فى مشرحة المستشفى، لحين عرضها على الطب الشرعى، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الحادث للتحقيق بالواقعة، حيث تم قيد الواقعة برقم 762 جنايات الاقصر، وإحالتها لمحكمة جنايات الأقصر برقم 2868 جنايات، وخلال الجلسة تم النطق بالمؤبد للمتهم.

وصدرت الأحكام من هيئة محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد، والمستشار باسم عبد المنعم دسوقى، وعضوية المستشارين أحمد صهيب محمد والمستشار تامر أحمد رضا، ومصطفى صالح عضو النيابة، وأمانة سر حسن عبد الرضى أبو الحسن وأحمد محمد الطاهر.