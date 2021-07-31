/643139/رغم-الهزيمة-وتوديع-البطولة-5-مكاسب-حققها-المنتخب-الأولمبي-في-أولمبياد-طوكيو-2020-ارتفاع-القيمة-التسويقية-وحصول-اللاعبين-على-الخبرة-الدولية-وحديث-الساعة-في-الصحف-العالمية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي 5 مكاسب، أثناء مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك رغم توديعه للمسابقة على يد منتخب البرازيل، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي بالبطولة، والتي انتهت بفوز منتخب البرازيل بهدف نظيف ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما ودع منتخب مصر المسابقة.

ويستعرض دوت الخليج 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي أثناء مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020:

5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو 2020

1- زيادة القيمة التسويقية للمنتخب

من المتوقع أن ترتفع القيمة التسويقية للمنتخب الأولمبي ككل، وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر بعه لاعبو المنتخب، حيث خاض منتخب مصر الأولمبي 4 مباريات، أمام المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل.

وتعد تلك المنتخبات التي واجهه المنتخب الأولمبي، من أقوى المنتخبات في العالم، حيث يأتي منتخبي إسبانيا والبرازيل، في مقدمة المنتخبات المرشحة للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن متخب مصر قبل أولمبياد طةوكيو 2020، كان من ضمن أغلى 10 منتخبات في المسابقة، حيث وصلت القيمة التسويقية للفراعنة إلى 18 مليون جنيه إسترليني، حسب موقع ترانسفير، المتخصص في تحديد القيمة التسويقية للاعبين.

2- تسويق اللاعبين

ساهمت مشاركة لاعبو المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، في تسليط الأضواء عليهم، وذلك بعد المواجهات القوية التي خاضها المنتخب الأولمبي أمام أقوى منتخبات العالم، حيث التقى الفراعنة مع منتخب البرازيل حامل اللقب الأولمبي السابق، ومنتخب إسبانيا المرشح الأول للتويج بالميدالية الذهبية في تلك النسخة من الأولمبياد.

3- حديث الصحف العالمية

كان لاعبو المنتخب الأولمبي حديث الساعة في الصحف العالمية، عقب مباريات الفراعنة أمام كبرى المنتخبات في العالم، حيث كان المنتخب الأولمبي هو حديث الساعة في الصحف الأسبانيةوالأسترالية والأرجنتينية والبرازيلية.

ويأتي في مقدمة الصحف التي مدحت أداء لاعبي المنتخب الأولمبي، هي الصحف الأسترالية، وذلك عقب فوز الفراعنة على راقصو التانجو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي انتهت بهدفين نظيفين لصالح منتخبنا الأولمبي.

التحدثت الصحف العالمية عن أداء المنتخب المصري

4- حصول اللاعبين على الخبرة الدولية

خاض لاعبو المنتخب الأولمبي 4 مواجهات أمام 4 مدارس كروية مختلفة، وتعد تلك المدارس هي الأقوى في العالم، حيث التقى منتخبنا الوطني مع منتخب إسبانيا المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية بتلك النسخة من الأولمبياد، بالإضافة إلى مواجهة منتخب البرازيل، حامل اللقب الأولمبي في النسخة الأخيرة من الأولمبياد، والتي أقيمت في ري دي جانيرو 2016، وبالتالي أصبح اللاعبين لديهم الخبرة الكاملة لمواجهة أي من المنتخبات القوية.

5- الشناوي وأكرم توفيق

يأتي في مقدمة المكاسب التي عادة على منتخب مصر، تألق محمد الشناوي وأكرم توفيق، والتي سيستفيد من خدماتهم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وجاءت إحصائيات الشناواي كالتالي:

أرقام الشناواي في الأولمبياد

التسديدات: ١٦

التصديات: ١٤

تصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء: ٩

تصديات من تسديدات خارج منطقة الجزاء: ٥

أنقذ شباكه بـ 10 تصديات لأهداف شبه محققة.

نجح بنسبة 100% في الكرات العرضية

التشتيت بقبضة اليد في 5 حالات.

أرسل 76 تمريرة، من بينهم 39 صحيحة، وصنع فرصة وحيدة.

لم يرتكب أي أخطاء.

خلى رصيده من البطاقات.