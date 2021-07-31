ويرصد دوت الخليج جدول مواعيد المبارريات المتبقية:

بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم 4/8 علي استاد الدفاع الجوي الساعة 7

وادي دجلة أمام الأهلي يوم 4/8 علي ستاد السلام الساعة 9

الزمالك أمام غزل المحلة يوم 8/7 علي استاد الإسكندرية الساعة 7

الجونة أمام البنك الأهلي يوم 8/7علي ستاد خالدة بشارة بالجونة الساعة 7

الاهلي امام سيراميكا كيلوبترا يوم 8/7 علي ستاد السلام الساعة 7

اسوان أمام المقاولون العرب يوم 8/16 علي ستاد بيتروسبورت الساعة 7 الحونة امام بيراميدز يوم 8/16 علي ستاد خالد بشارة الجونة الساعة7 المصري أمام سموحة يوم 8/16 علي ستاد الأسكندرية في تمام الساعة 9 أسوان أمام سموحة يوم 23/24 علي ملعب بيترسبورت الساعة أستقر اتحاد الكرة المصري على موعد عودة الدوري المصري عقب خروج المنتخب الأولمبي من منافسات أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت على ملعب سيتاما ضمن منافسات ثمن نهائي طوكيو2020. تشكيل المنتخب الأولمبي في مباراة مصر والبرازيل تشكيل الفراعنة الرسمي الذي جاء كالتالي: في حراسة المرمي: محمد الشناوي محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر دكة بدلاء مصر والبرازيل ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة: محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي. قائمة المنتخب الأولمبي كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش. حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد. خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي. خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول الدوري الجديد بعد توديع مصر منافسات أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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