/643143/التموين-صرف-السلع-الغذائية-على-المواطنين-يبدأ-من-الغد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، إنه سيتم صرف السلع التموينية الموجودة لدى البطاقات التموينية اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك تفعيلًا لقرار رقم 24 لسنه 2021.

دوت الخليج

التموين تبدأ غدا صرف 2 كيلو أرز لكل بطاقة عدد أفرادها 4 فأكثر

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التموين فإنه سيتم صرف كيلو الأرز على البطاقات التموينية والتى عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، كما سيتم صرف 2 كيلو أرز على البطاقة التى يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة.

التموين: صرف السلع التموينية على المواطنين يبدأ من الغد

هذا والجدير بالذكر أن القرار قد تضمن أيضًا صرف زجاجة زيت 800 ملى جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيها لكل فرد شهريا.

كما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخزان الشركات التابعة ومنافذ التوزيع بكافة السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار من أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.