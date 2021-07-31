اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في مصر والإجازات المتبقية في عام 2021

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عمر شويل - جدة اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في مصر ؛ بعد قضاء جميع العاملين بالحكومة، والمؤسسات الخاصة إجازة عيد الأضحى، الآن يبحثون كثيرًا لمعرفة ما هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر، والتي يتم فيها تعطيل العمل مع احتساب أجر كامل لجميع العاملين بالدولة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم ما هو الموعد الرسمي للإجازة الرسمية.

اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في مصر

بحسب ما صرح به علماء هيئة الفلك أن الموعد الرسمي للاحتفال برأس السنة الهجرية هو اليوم التاسع من شهر أغسطس 2021، والذي سيوافق يوم الاثنين المقبل، وبحسب ما تم إصداره من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ترحيل جميع إجازات منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس سيتم تعطيل العمل بالوزارة والهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في يوم الخميس الموافق 12 من شهر أغسطس.

الإجازات المتبقية في عام 2021 في مصر

بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية التي سيتم الحصول عليها في شهر أغسطس 2021، ستبدأ عملية البحث من قبل المواطنين عن الإجازات المتبقية في عام 2021 والتي يحصل فيها العاملين بالدولة والمؤسسات الحكومية والخاصة على عطلة رسمية، لذا سنذكر لكم الآن الإجازات المتبقية في عام 2021 في مصر

احتفال 6 أكتوبر والذي سيوافق في يوم الأربعاء وسيتم ترحيلها في يوم الخميس الموافق 7 /10/2021.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي سيوافق في يوم الاثنين الموافق 18/10/2021، والذي سيتم ترحيله في يوم الخميس الموافق 21/10/2021.

ومن شهر أكتوبر وحتى انتهاء العام لا يوجد أجازات رسمية يتم فيها تعطيل العمل.

عدد أيام الإجازات التي حصل عليها العاملون في عام 2021