محافظ الفيوم يزور مدير الأمن الجديد ويهنئه بالمنصب

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جدة - نرمين السيد - وجاء تولى المحلاوى لمنصبه الجديد، خلفًا للواء رمزى المزين، خلال حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وفقا لما أورد الزميل محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية براديو 9090، من إذاعة حركة ترقيات ضباط الشرطة بالنشرة الأمنية.
وأشاد محافظ الفيوم، خلال زيارته لمقر مديرية الأمن، بجهود اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم الجديد، فى استرداد أراضى أملاك الدولة، والتصدى لظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وإنهاء الخصومات الثأرية، وذلك حينما كان حكمدارًا للفيوم، مناشدا إياه ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار الأمنى بمحافظة الفيوم.
كما أشاد محافظ الفيوم، بدور رجال الشرطة فى حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، وتأمين المنشآت الحيوية فى ربوع الدولة، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، بهدف حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة التى لن تتحقق دون الأمن والأمان.
وأكد محافظ الفيوم، على التعاون المتكامل والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذى والأمنى، لتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتى فى إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، بهدف النهوض بمحافظة الفيوم.
ومن جانبه، أعرب اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم الجديد، عن شكره للدكتور أحمد الأنصارى الالأنصارىنصارى محافظ الفيوم، على التهنئة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان فى جميع قرى ومراكز المحافظة، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الانضباط بالشارع الفيومى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التصدى الحاسم للجرائم والخصومات الثأرية، حقنًا للدماء، وحفاظًا على الأمن والسلم العام.
اللواء ثروت المحلاوى، يعرف عنه حُبه للعمل الميدانى، وكرهه للجلوس فى المكتب، فيرى أن العمل الميدانى يحافظ على الأمن والأمان ويمنع وقوع الجرائم.
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