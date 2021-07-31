وفد تنسيقية الأحزاب يشارك فى ندوة بعنوان دور الكشافة فى تعزيز الانتماء

جدة - نرمين السيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ندوة نظمتها وزارة الثقافة بعنوان: «دور الكشافة المصرية فى تدعيم ثقافة الانتماء لدى الشباب»، وذلك فى القاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ظهر اليوم، لاستعراض أنشطة الكشافة ودورها فى تنمية روح الانتماء والاعتماد على النفس.





وضم وفد التنسيقية، أحمد البشبيشى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية، ومحمد شلبى، وأحمد مجدى، ودينا سمير، ومؤمن ممدوح، أعضاء التنسيقية. واستعرض القائد محمد عباس، الأمين العام للكشافة والمرشدات المصرية، دور الاتحاد المصرى للكشافة والبعثات الكشفية التى يشارك بها الشباب، مثل الوفد المصرى الذى شارك بـ285 شابا وفتاة فى المؤتمر الكشفى العالمى بالولايات المتحدة الأمريكية، والمخيم العربى للكشافة والذى نظم فى الأردن عام 2019. وأكد البشبيشى، ضرورة زيادة التنسيق والتعاون مع اتحادات الكشافة لبحث كيفية زيادة دعم أجهزة الدولة للعمل الكشفى وذلك من خلال تفعيل قانون التطوع وإدخال تعديلات عليه إذا لزم الأمر، كما اتفق مع قادة الكشافة على لقاءات أخرى لبحث كيفية استمرار التعاون بين التنسيقية والاتحاد العام.

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