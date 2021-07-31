لتكريم المتفوقين- المصريين الأحرار وأكاديمية السلام ينظمان احتفالية بالسويس

جدة - نرمين السيد - وتم تكريم المتفوقين بالأكاديمية ومنحهم كأس باسم الحزب وكأس باسم الأكاديمية وميداليات ذهبية وبرونزية تحمل شعار الحزب وشعار الأكاديمية، كما تم تكريم المدربين ومنح الجميع شهادات تقدير.

وحضر الاحتفال عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، ومحمد سليم عضو هيئة المكتب بالحزب، وكوكبة من نجوم كرة القدم، منهم الأب الروحى للأكاديمية الكابتن سعيد خليل، والكابتن محمد شوالات المدير الفنى للأكاديمية، والكابتن جمال عبدالناصر، والكابتن سيد تمام، والكابتن إسماعيل فرج، والكابتن سيد الحملى، والكابتن إبراهيم سلامة، والكابتن شحتة عبدالشافى.

كما حضر الاحتفال الداعية الشيخ أسامة محمد عبداللاه.

وفى ختام الاحتفالية، قدم عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس، درع الحزب للأكاديمية لدورها المتميز فى اكتشاف المواهب وتنميتها وخدمة المجتمع.

وتم أيضًا تكريم أمين الحزب بالسويس، وإهداء كأس باسم الأكاديمية له لدور الحزب فى تنمية المجتمع على جميع المستويات وخدمة الوطن.