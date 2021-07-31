التنسيقية شعلة نشاط .. صولات وجولات للكوادر الوطنية رغم الأجازة البرلمانية

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رغم غياب الجلسات العامة وانتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، إلا أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتفظت بحالة النشاط المكثف لكوادرها وأعضائها، واللذين لايعرفون معنى للهدوء أو الركون إلى العطلات والأجازات، وهو الأداء الذي اتسم به أعضاء التنسيقية مبكرا وأدى بهم للنجاحات المبهرة التي حققوها على المسرح السياسي المصري.

يرصد دوت الخليج، دلالات حالة النشاط الفائق، ومخرجات الزيارات والاجتماعات واللقاءات، التي انخرط فيها فرسان التنسيقية، بمجرد الإعلان عن انقضاء دور الانعقاد البرلماني الأول، والذي جاء حافلا أيضا بإنحازات أعضاء وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

العاصمة الإدارية

بحالة تفاؤل واسعة، عبر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادتهم البالغة أثناء مشاركتهم في زيارة للعاصمة الإدارية، جاء ذلك خلال مقطع فيديو ظهر فيه النائب محمد عبد العزيز والنائبة غادة علي والنائب عمرو يونس والنائب علاء عصام، وذلك اثناء تواجدهم في البرج الايقوني بالدور 35 من هذا الصرح العملاق والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترًا ليصبح بذلك أطول برج في أفريقيا.

وقال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هذا البرج الأيقوني الذي يتم انشاءه بالعاصمة الأدارية سيكون أطول برج في أفريقيا، مشيرا إلى أنه يتم بناءه بواسطة خبرات صينية وايادي مصرية، حيث يتكون من حوالي 80 دور بطول 400 متر، وينقسم إلى أحياء سكنية سوف يتم الانتهاء منها العام المقبل.

وأشاد النائب علاء عصام بالجهود الكبيرة والانجاز الرائع التي يتم بذله في العاصمة الإدارية، موضحا انها اول مدينة ذكية في مصر تحتوي على كافة المؤهلات والمميزات التي تؤهلها لذلك.

الطلبات الخدمية

حالة توازن مبهرة يحققها نواب وفرسان التنسيقية بين المهام المنوطة بهم، حيث تقدم النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، بطلب إلى وزير التربية والتعليم، لفصل إدارة دار السلام والبساتين التعليمية إلى إدارتين منفصلتين.

وأوضح "مطر" في طلبه أسباب الفصل المتمثلة في تباعد مدارس البساتين عن مدارس دار السلام بحوالي 5 كيلو مترات، وارتفاع عدد المدارس في الإدارة، بالإضافة إلى توفير المتابعة الجيدة والمناخ التربوي المناسب لمدارس دار السلام والبساتين.

حياة كريمة

لاتزال تشكل المبادرات الرئاسية، حالة اهتمام خاصة لدى كوادر التنسيقية، وتأتي مبادرة حياة كريمة، ضمن أهم المبادرات التنموية التاريخية، حيث قال محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع حياة كريمة لن يكون مشروع القرن الـ21 فقط لجمهورية مصر العربية، بل سيكون أضخم مشروع تنموى فى القرن 21 على مستوى العالم .

وأضاف النائب محمد إسماعيل أنه عندما تجتمع إرادة القيادة السياسية مع تكاتف و تعاون أضلاع مثلث التنمية متمثل فى الحكومة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أكثر من 58 مليون مصرى لتقديم لهم حياة كريمة فى كافة المناحى فحقا نحن فى الجمهورية الجديدة .

الجامعة العربية

بالنظر إلى التخصصات المتنوعة، وحالة الثراء التي يتمتع بها فرسان التنسيقية، فإنهم يهتمون بشكل متوازن بين مقتضيات العمل الداخلي والخارجي للبلاد، حيث زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس الماضي، جامعة الدول العربية، والتقى الوفد بكل من السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و المستشار محمد السباعي المستشار القانوني لجامعة الدول العربية والوزير مفوض أحمد مصطفي فهمي مدير إدارة المؤتمرات و الخدمات و شؤون المقر.

ضم الوفد النائب أحمد مقلد و النائبة أميرة صابر و النائبة رشا أبو شقرة و النائب محمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي ومن أعضاء مجلس الشيوخ ، النائبة سها سعيد و النائب محمود فيصل والنائب محمد فريد، ناقش وفد نواب المجلسين العديد من القضايا التي تخص مدى تعاون الدول العربية الاقتصادى و السياسي والعقبات التي تواجه العمل المشترك داخل جامعة الدول العربية، تطرق النقاش إلي قضايا النزاعات و دعم أجندة السلام و إتفاقية الدفاع العربي المشترك و ما تقدمه الجامعة للشباب العربي و غيرها من القضايا المهمة.

التأمينات الاجتماعية

ضمن أهم اهتماماتها تأتي القوانين المتعلقة مباشرة بالمواطنين، وفي هذا الإطار استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين التأمينات الاجتماعية.

وتطرق المشاركون فى اللقاء إلى استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدوله بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.