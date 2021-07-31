/643131/وزير-النقل-يتابع-أعمال-تنفيذ-مشروع-قطار-العين-السخنة---العلمين-الجديدة-في-المسافة-من-حلوان-حتى-العين-السخنة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة القومية للانفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة لاعمال تنفيذ مشروع قطار (العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح)، وذلك في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات.

دوت الخليج

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مشروع قطار (العين السخنة - العلمين الجديدة)

كما بدأت أعمال تجهيز التحويلات المرورية الخاصة لتنفيذ كوبري المسار لعبور طريق السخنة وجاري التحضير لبدء تتفيذ الأعمال الصناعية علي طول الخط (كباري سيارات او أنفاق لزوم مخرات السيول).

واطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي حيث تم الإنتهاء من جميع الجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر حتي منسوب التاسيس وتم صب الخرسانة العادية للاساسات لهذه المحطات وجاري صب الخرسانة المسلحة للاساسات في محطتي السخنة والعاصمة الإدارية والإعداد لصب الخرسانة المسلحة للاساسات في محطتي محمد نجيب وحلوان.

كما تم الإنتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات وتم اعتماده وتم التنسيق علي التصميم الانشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية وجاري الانتهاء من التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ بالإضافة إلى أنه تم تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة والتي تقدر مساحتها بحوالي ٤٧٠ فدان وتقع شرق الطريق الدائري الاقليمي وجنوب طريق السخنة ويتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشاءات السالفه الذكر.

بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا كما انه جاري البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، فى تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وقد شاهد الوزير عدد من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار الكهربائي السريع بقطاع العاصمة.

وأكد الوزير، خلال جولته أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر مضيفاً أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعةز

وأشار وزير النقل، الفريق كامل الوزير إلى أن المشروع يشمل على عدد 20 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطات إقليمية لافتا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الأزدحام المرورى ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على إحتواء الزحف العمرانى مشيرا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم هذا المشروع فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

ولفت وزير النقل إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها او نقل الخامات إليها.