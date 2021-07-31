/643130/موعد-عودة-الدوري-بعد-خروج-مصر-من-أولمبياد-طوكيو-2020

أستقر اتحاد الكرة المصري على موعد عودة الدوري المصري عقب خروج المنتخب الأولمبي من منافسات أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت على ملعب سيتاما ضمن منافسات ثمن نهائي طوكيو2020، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

موعد عودة الدوري بعد خروج مصر من أولمبياد طوكيو 2020

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تأجيل منافسات الدوري الممتاز حال تأهل المنتخب الأولمبي للأدوار التالية من الأولمبياد على أن يتم إعلان الجدول الجديد بترحيل المباريات للعاشر من أغسطس بدلا من الأول من الشهر المقبل ، على أن يكون الموقف النهائي أيضا عقب خوض الفراعنة مواجهة البرازيل والمقرر إنطلاقها في تمام الثانية عشر من ظهر بعد غد السبت.

موعد عودة الدوري الممتاز

وتقرر عودة الدوري الممتاز للمنافسات من جديد في الخامس من أغسطس بعد توديع منافسات طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف ضمن منافسات ثمن النهائي.

وانتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

تشكيل المنتخب الأولمبي في مباراة مصر والبرازيل

ويرصد دوت الخليج تشكيل الفراعنة الرسمي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

دكة بدلاء مصر والبرازيل

ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة:

محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.