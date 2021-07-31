/643129/شوبير-يوجه-رسالة-للاعبي-المنتخب-الأولمبي-عقب-الخسارة-أمام-البرازيل-صور

علق أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق، عقب انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”، معلق :”‏ليس في الامكان افضل مما كان هزيمه متوقعه امام حامل اللقب واقوى فريق في البطوله البرازيل بهدف نظيف الف شكر للكل لاعبينا وجهازهم الفني بالمناسبه كوت ديفوار خسرت 5/2 امام اسبانيا وكوريا الجنوبيه خسرت 6/3 امام المكسيك وجنوب افريقيا والسعوديه ودعوا البطوله بثلاث هزائم.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.