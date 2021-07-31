/643128/كشفتهم-الكاميرا-القبض-على-3-متهمين-جدد-في-مشاجرة-المرج-القديمة

كشفت كاميرات المراقبة التي وثقت مشاجرة المرج الجديدة، كواليس المعركة الدامية بين عائلتي «السميطي» و«السوهاجي»، التي راح ضحيتها بائع جائل من عائلة «السميطي» يدعى « عم حسين» الشهيرة بعمدة المرج، نتيجة تلقيه عيار ناري استقر في صدره.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على متهمين جدد في مشاجرة المرج

واتضح من فحص أجهزة الأمن للفيديوهات المتداولة، تحديد متهمين جدد وعددهم 3 أفراد، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليهم بعد أن داهمت منازلهم في المرج، وتمّ اقتيادهم إلى قسم الشرطة، وعُثر بحوزتهم على مقاطع فيديو لأعمال الضرب والتخريب التي شهدتها منطقة المرج القديمة فجر يوم الخميس وكانت أشبه بـ«حرب شوارع».

ارتفاع عدد المقبوض عليهم

ارتفع عدد المتهمون في مشاجرة المرج القديمة، المقبوض عليهم في مشاجرة المرج إلى 18 متهمًا بعد القبض على 3 جدد بتهمة القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة وزخائر خرطوش وإثارة الذعر والرعب بين المواطنين، وبحسب مصادر أمنية أجهزة الأمن، تواصل أعمال جمع المعلومات من أجل تحديد كل المتهمين من الجانبين تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها في مشاجرة المرج الجديدة التي أسفرت عن مصرع مسن وشاب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة بينهم صاحب «محل عصير» من عائلة السوهاجي.

حرب الشوارع

التحريات وأفادت تحريات المباحث، بأنَّ مشاجرة المرج الجديدة بدأت بنشوب خلافًا بين بائع جائل يدعى حسين السميطي، بسبب وقوفه أمام «محل عصير» ملك عائلة «السوهاجي»، في محيط محطة مترو المرج، ليبيع بضاعته، لكن الأخير اعترض على مكان وقوف البائع، فما كان من البائع الجائل إلا أنَّ اعتدى عليه بالضرب بـ«شومة» فسقط على الأرض مصابًا ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد دقائق سرت شائعة بين أسرة المصاب وأقاربه بأنَّه مات، لتتحول معها المنطقة لساحة للمعركة، وحضر شقيق صاحب «محل العصير» بصحبته 3 آخرين، وأطلقوا عدة أعيرة نارية تجاه البائع الجائل وشقيقه الذي يدعى حسين السميطي، مما أدى لوفاته في الحال، وإصابة شقيقه بإصابات مؤثرة.

تفاصيل المشاجرة

تفاصيل مشاجرة المرج القديمة كانت النيابة العامة، أمرت حبس 15 متهمًا بتهمة القتل والشروع في القتل بعد ثبوت ضلوعهم في المشاجرة الدامية، التي تبادل خلالها الجانبين الضرب بـ«الأسلحة النارية والشوم والمولوتوف»، لمدة 3 ساعات، ما أسفر عن إصابة عدد من الجانبين ووفاة شخصين، وتمكّنت قوات الأمن المركزي من السيطرة على مشاجرة المرج الجديدة، وتم القبض على 15 شخصًا من طرفي مشاجرة المرج، وأغلقت المنطقة المحيطة إلى محطة مترو المرج القديمة من الاتجاهين، وتحفظت على جميع الكاميرات المراقبة.