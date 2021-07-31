/643124/وفاة-الفنانة-الكويتية-انتصار-الشراح-بعد-صراع-مع-المرض

رحلت عن عالمنا اليوم السبت، الفنانة القديرة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

دوت الخليج يعلن وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

وجاء خبر وفاة انتصار الشراح على لسان الإعلامية الكويتية مي العيدان، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر : “انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار”.

تفاصيل مرض الفنانة انتصار الشراح

وكانت سافرت الفنانة انتصار الشراح، إلى العاصمة البريطانية لندن، لتلقى العلاج فى الخارج بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها ومن المرجح أن تستمر فترة علاج انتصار الشراح لمدة لا تقل عن 6 أشهر نظراً لدقة وضعها الصحي وحاجتها إلى العديد من الفحوصات وغسيل الكلى.

وعانت الفنانة انتصار الشراح من أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت، وكان قد أعلن زوج الفنانه أن زوجته كانت طريحة الفراش منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن حالتها سيئة.

نبذه عن الفنانة انتصار الشراح

الفنانة انتصار احدى عمالقة الفن الكوميدى فى الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التى أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات و البرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باى باى لندن وانتخبوا أم علي” و برنامج "فضائيات" و أوبريت "بعد العسل" و غيرها من الأعمال التى أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية، والفنانة انتصار الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفنى فى عام 1980.