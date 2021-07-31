/643122/أختي-عملت-بلوك-لينا--أقوال-شقيقة-فتاة-التيك-توك-المعروفة-بـ-كائن-الهوهوز-أمام-جهات-التحقيق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، فى القبض على فتاة التيك توك «ياسمين .ع» الشهيرة بـ «كائن الهوهوز» وصديقها الموجود معها في مقاطع الفيديو المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، خاصة موقع الفيديوهات «تيك توك».

دوت الخليج يرصد يرصد في التقرير التالى اقوال شقيقة «التيك توك» الشهيرة بـ «كائن الهوهوز» اقوال شقيقة فتاة التيك توك وقالت شقيقة فتاة التيك توك «ياسمين»، المعروفة على التواصل الإجتماعي تطبيق «تيك توك» بـ «كائن الهوهوز»، تدعى «مروة. ع» أمام جهات التحقيق، إن أهلها قاطعتها بسبب سمعتها السيئة في المنطقة. أختي عملت حظر للعائلة كلها وأضافت« مروة»، أمام جهات التحقيق : « أختى عملت لكل العائلة على تطبيق « تيك توك»، حتى لا يرون الفيديوهات المخلة لها». ملابس خليعة وتابعت شقيقة فتاة «التيك توك» الشهيرة بـ«كائن الهوهوز» أثناء سماع أقوالها، أنها وصلتها صور لشقيقتها من صديقتها بملابس خليعة، والألفاظ تحمل إيحاءات جنسية. 15 يومًا حبس للمتهمين وقررت جهات التحقيق، بتجديد حبس كل من فتاة التيك توك «ياسمين. ع»، الشهيرة إعلاميا بـ «كائن الهوهوز»، وصديقها الموجود معها في مقاطع الفيديو المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، خاصة موقع الفيديوهات «تيك توك»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بشأن الواقعة.

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