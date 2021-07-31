ضبط مروج شائعة مقتل 6 مواطنين في مشاجرة بالمرج

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من إدعاءات على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدى عليه ووفاته فى وجود الأمن.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وقد أمكن تحديد القائمة على الحساب المشار إليه وضبطها، وبمواجهتها أقرت بنقلها الأخبار المتداولة فى المنطقة محل سكنها دون العلم بصحتها من عدمه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.