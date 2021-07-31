درجات الحرارة اليوم.. حالة الطقس وتوقعات الارصاد الأسبوع المقبل

يشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب، البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية.



درجات الحرارة وحالة الطقس

يسود حالة الطقس ليلا، الاعتدال ورطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



درجات الحرارة، المتوقعة اليوم السبت 31 يوليو 2021

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.درجات

الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 العظمى 33

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة في السويس الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في العريش الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في رفح الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 العظمى 38

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39

درجات حرارة الصعيد

"درجات الحرارة في المنيا الصغرى 26 والعظمى 40 ، درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41 ، درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41 ، درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 42 ، درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42 ، درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 42 ، درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41 ، درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 42 ، درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38 ، درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37 ، درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 35 ، درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 34"



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

درجات الحرارة تواصل الارتفاع خلال الأسبوع المقبل وتكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة المتوقعتين في القاهرة الكبرى والوجه البحري من الأحد إلي الثلاثاء 40-42 وترتفع الأربعاء إلي 41-43، وتصل الخميس إلي 42-44 درجة، في السواحل الشمالية تكون من الأحد إلي الثلاثاء 34-37 وترتفع الأربعاء والخميس إلي 35-38 درجة، وتكون في جنوب سيناء يوم الأحد 39-42 وترتفع من الإثنين للأربعاء إلي 40-43، وتصل الخميس إلي 41-44 درجة.

ومحتمل أن درجات الحرارة في شمال الصعيد الأحد والإثنين 41-43 وترتفع من الثلاثاء للخميس 42-44، وتكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد فتكون الأحد والإثنين 43-44، وترتفع من الثلاثاء للخميس إلى 44-45 درجة.