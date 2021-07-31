وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة توزيع الأسمدة

جدة - نرمين السيد - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، توجيهاته إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين فى المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء.





كما وجه بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية فى الفول الصويا وعباد الشمس، خصوصًا فى ظل الأسعار المجزية التى تمنحها الدولة للمزراعين 8.500 جنيه لطن الصويا و8.000 جنيه لعباد الشمس. ووجه الوزير، أيضا بمتابعة منظومة الكارت الذكى ونسبة توزيعه فى المحافظات الأمر الذى يساعد فى انتظام توزيع الأسمدة وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما شدد أيضا على منع التعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم وسرعة التفاعل والاستجابة لشكاوى المواطنين.

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