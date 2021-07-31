الأنبا بطرس يرسم 80 شماسا فى إيبارشية شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، اليوم السبت، القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب فى القلج بمناسبة عيد استشهاد القديس أبانوب.





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