مصر تدين استهداف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، عن بالغ استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابى الذى وقع، مساء أمس الجمعة، على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الأمن العراقى.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تقدمت مصر بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء فى هذا الهجوم الإرهابى الدنئ، كما أعربت مصر عن صادق دعواتها أن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين. وأكدت مصر مجددًا على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة، مشددة على ثقتها فى أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق والعراقيين إلا حرصًا على دحر الإرهاب وداعميه، وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطنى.

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