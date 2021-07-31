وزير النقل: القطار الكهربائى سيختصر الزمن بين المحافظات لأكثر من النصف

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ مشروع قطار "العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح" وذلك فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى وتخطيط المسار، والعمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والأسوار والمحطات، كما بدأت أعمال تجهيز التحويلات المرورية لتنفيذ كوبرى المسار لعبور طريق السخنة، وجارى التحضير لبدء تنفيذ الأعمال الصناعية على طول الخط "كبارى سيارات أو أنفاق لزوم مخرات السيول".

واطلع وزير النقل، على الموقف التنفيذى حيث تم الانتهاء من جميع الجسات للمحطات وأعمال الحفر حتى منسوب التأسيس وصب الخرسانة العادية للأساسات لهذه المحطات، وجارى صب الخرسانة المسلحة للأساسات فى محطتى السخنة والعاصمة الإدارية والإعداد لصب الخرسانة المسلحة للأساسات فى محطتى محمد نجيب وحلوان.

كما تم الانتهاء من أعمال التصميم المعمارى العام للمحطات واعتماده والتنسيق على التصميم الإنشائى مع الأعمال الكهروميكانيكية، وجارى الانتهاء من التصميم الإنشائى التفصيلى للتنفيذ بالإضافة إلى تحديد موقع الورشة الرئيسية بأعمال الصيانة، والتى تقدر مساحتها بحوالى 470 فدانًا، وتقع شرق الطريق الدائرى الإقليمى وجنوب طريق السخنة.

وتم تنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع سيسترا، وجارى البدء الفورى بالتزامن مع هذه الأعمال، فى تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وشاهد الوزير عدد من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار الكهربائى السريع بقطاع العاصمة، وأكد خلال جولته أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأضاف أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كم/الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل على 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، لافتًا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى.

كما لفت إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع "ركاب – بضائع"، يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

ونوة إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أن المشروع سيساهم فى إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات أليها.