/643127/الكورة-مش-دايمة-رسالة-مؤثرة-من-أحمد-حجازي-عقب-الخسارة-أمام-البرازيل-فيديو

ناشد أحمد حجازي قائد المنتخب الأولمبي زملائه في صفوف الفراعنة بضرورة الحفاظ على علاقتهم الشخصية بعد توديع طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف.

وقال أحمد حجازي عقب نهاية المباراة : " حافظوا على علاقتكم ببعض ، ومحدش يخسر التاني ، لأن دا اللي بيدوم ، الكرة مش دايمة".

أحمد حجازي يناشد زملائه بالحفاظ على علاقتهم

وواصل :" كنت سعيد بالمشاركة معكم في أولمبياد طوكيو، وأحنا جينا هنا للمساعدة في الوصول للأدوار التالية ، وفخور للغاية بتواجدي في هذا الجيل".

وظهر شوقي غريب خلال فيديو عقب نهاية المباراة قائلا : " متشغلوش بالكم متزعلوشأ أنكم خسرتوا واحد صفر من فرقه مرشحه تاخد الميدالية الذهبية".

شوقي غريب يثير الجدل حول مباراة مصر والبرازيل

وتابع خلال الفيديو المؤثر: " عليكم بالحفاظ على صداقتكم معا بعد انتهاء المنافسات ، وجزيل الشكر لكم على المجهود الجبار".

???? المدير الفني شوقي غريب يشكر اللعبين بعد المباراة على مابذلوه خلال البطولة #مصر_البرازيلpic.twitter.com/1AXVEXc94c— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) 🎥 المدير الفني شوقي غريب يشكر اللعبين بعد المباراة على مابذلوه خلال البطولة #مصر_البرازيل pic.twitter.com/1AXVEXc94c — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 31, 2021

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوقي غريب عقب مباراة مصر والبرازيل، والتي انتهت بهزيمة منتخبنا الوطني بهدف دون رد:

تصريحات شوقي غريب

عقب شوقي غريب على هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في المباتراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طويكو 2020 قائلا: “لن أقوم باختلاق أعذار للهزيمة، ولكن ضغط المباريات، والإنتقال من مكان إلى أخر تسبب في إرهاق اللاعبين”.

وتابع: “نحن خضنا 4 مباريات في 9 أيام فقط، ومباراة البرازيل كانت صعبة للغاية”.

وأضاف: “لعبنا أمام منتخبات كبيرة، والتقينا مع 4 مدارس كروية مختلفة، يلعبون كأس العالم باستمرار، والبرازيل فازت بالمباراة بسبب استغلالهم للفرص”.

وأتم: “بالرغم من خروجنا من البطولة إلا أن هذا الجيل سيكون له مستقبل مشرق بين منتخبات العالم، لاعبيه سيمثلون الصف الأول للمنتخب الأول”.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

القيمة التسويقية لمصر والبرازيل

يتقدم منتخب البرازيل على منتخب مصر من حيث القيمة التسويقية للاعبي المنتخبين بفارق كبير.

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الأولمبي ككل 18.6 مليون يورو

بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي منتخب البرازيل ككل 363.7 مليون يورو.

أي تصل القيمة التسويقية للاعبي السامبا إلى 20 ضعف من القيمة التوسيقية للاعبي الفراعنة.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.