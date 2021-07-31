/643125/لاعب-الزمالك-السابق-يسخر-من-تواجد-محمد-الشناوي-في-الأولمبياد-صورة

علق عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق، عقب انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر عمرو الصفتي عبر حسابة الشخصي”في بوك:معلقاً:”، لما تأجل دوري كامل علشان محمد الشناوي طب لو محمد الشناوي احترف الاهلي هيقفل”.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

المواجهات التاريخية بين مصر والبرازيل

عدد المواجهات: 10 مباريات

4 مباريات رسمية و 6 ودية

فوز مصر: مرة واحدة

فوز البرازيل: 7 مرات

التعادل: مرتين

سجلت مصر : 10 أهداف

سجلت البرازيل: 24 هدفا

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.