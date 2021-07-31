/643121/أرقام-خيالية-لـ-محمد-الشناوي-في-أولمبياد-طوكيو-2020

شارك محمد الشناوي حارس مصر الاول، والنادي الأهلي، مع المنتخب الوطني الأولمبي، في دورة أولمبياد طوكيو، وسط ثلاثي الإضافة للشباب، في البطولة، والذي قدم أداء جعل جميع الصحف والإعلام يتحدث عنه ويشيد بالأداء وليس بالنتيجة.

لا صوت يعلو فوق اسم محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري الأولمبي، والذي تألق بشكل كبير خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

استطاع محمد الشناوي أن ينقذ منتخب مصر الأولمبي، أمام أستراليا في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بدور المجموعات بمنافسات كرة القدم بـ«طوكيو 2020»، وكان أحد أهم الأسباب في صعود الفراعنة لمواجهة البرازيل.

ويرصد دوت الخليج أرقام محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب المصري الاولمبي في دورة أولمبياد طوكيو.

أرقام محمد الشناوي

لعب محمد الشناوي في دورة أولمبياد طوكيو 2020، في أربع مباريات، مع منتخب الشباب، بواقع 360 دقيقية بالكمال والتمام، ليحافظ على نظافة شباكة في مبارتين، وتلقى هدفين فقط في البطولة.

التسديدات: ١٦

التصديات: ١٤

تصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء: ٩

تصديات من تسديدات خارج منطقة الجزاء: ٥

أنقذ شباكه بـ 10 تصديات لأهداف شبه محققة.

نجح بنسبة 100% في الكرات العرضية

التشتيت بقبضة اليد في 5 حالات.

أرسل 76 تمريرة، من بينهم 39 صحيحة، وصنع فرصة وحيدة.

لم يرتكب أي أخطاء.

خلى رصيده من البطاقات.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.