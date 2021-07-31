النائبة مها شعبان فى ختام دور الإنعقاد الأول: البرلمان انحاز للمواطن فى حل مشاكله..فيديو

/643119/النائبة-مها-شعبان-فى-ختام-دور-الإنعقاد-الأول-البرلمان-انحاز-للمواطن-فى-حل-مشاكلهفيديو

قالت النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب تعليقا على نهاية دور الانعقاد الاول للبرلمان اننا ناقشنا كثير من القوانين الهامة التى تخدم المواطن المصري موجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ادارته للجلسات قائلة : اداء رئيس المجلس اكثر من رائع فى الجلسات واعطاء الكلمات لجميع النواب بالتساوي .

البرلمان انحاز للمواطن فى حل مشاكله

واكدت النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب فى حديثها لتحيا مصر ان النواب تحت القبة كان لهم دور كبير جدا فى مناقشةكل الطلبات الهامة والحيوية التي تمس الشارع المصري والمشاكل التى تعرض لها البلاد مشيرة الى ان البرلمان الحالي وانجازات دور الانعقاد الاول كلها تصب فى صالح المواطن .

لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس

وعن اداء اللجان النوعية اكدت النائبة مها شعبان ان لجنة الطاقة والبيئة التى تتشرف بالانضمام لها كان لها دور فعال وقوي وناقشنا من خلالها عدد كبير من القضايا نظرا لان لجنة الطاقة والبيئة تضم 3 وزراة هم البترول والبيئة والكهرباء فكان هناك مناقشات قوية وعديدة للملقات الهامة فى القطاعات التى تمس المواطن المصري بشكل مباشر.