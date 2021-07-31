/643118/أول-تعليق-من-شوقي-غريب-عقب-الهزيمة-أمام-البرازيل-في-أولمبياد-طوكيو-2020

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على قيام لاعبي المنتخب بأدوارهم على أكمل وجه، في المباراة التي جمعت منتخب مصر والبرازيل ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوقي غريب عقب مباراة مصر والبرازيل، والتي انتهت بهزيمة منتخبنا الوطني بهدف دون رد:

تصريحات شوقي غريب

عقب شوقي غريب على هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في المباتراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طويكو 2020 قائلا: “لن أقوم باختلاق أعذار للهزيمة، ولكن ضغط المباريات، والإنتقال من مكان إلى أخر تسبب في إرهاق اللاعبين”.

وتابع: “نحن خضنا 4 مباريات في 9 أيام فقط، ومباراة البرازيل كانت صعبة للغاية”.

وأضاف: “لعبنا أمام منتخبات كبيرة، والتقينا مع 4 مدارس كروية مختلفة، يلعبون كأس العالم باستمرار، والبرازيل فازت بالمباراة بسبب استغلالهم للفرص”.

وأتم: “بالرغم من خروجنا من البطولة إلا أن هذا الجيل سيكون له مستقبل مشرق بين منتخبات العالم، لاعبيه سيمثلون الصف الأول للمنتخب الأول”.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

القيمة التسويقية لمصر والبرازيل

يتقدم منتخب البرازيل على منتخب مصر من حيث القيمة التسويقية للاعبي المنتخبين بفارق كبير.

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الأولمبي ككل 18.6 مليون يورو

بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي منتخب البرازيل ككل 363.7 مليون يورو.

أي تصل القيمة التسويقية للاعبي السامبا إلى 20 ضعف من القيمة التوسيقية للاعبي الفراعنة.

الأغلى في منتخبي مصر والبرازيل

يعد أحمد حجازي قلب دفاع اتحاد جدة السعودي، هو الأغلى بين لاعبي منتخب مصر، حيث تصل القيمة التوسيقية له إلى 4 مليون يورو، ويليه رمضان صبحي بـ 3 مليون يورو، ثم محمد الشناوي بـ 2.5 مليون، ومحمود حمدي الونش بـ 1.5 مليون.

وعلى الجانب الأخر يعد ريتشارلسون لاعب فريق إيفرتون، هو أغلى لاعبي المنتخب البرازيلي، حيث تصل القيمة التسويقية له إلى 55 مليون يورو، ويليه دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية بقيمة 54 مليون يورو، ثم دوجلاس لويس لاعب وسط أستون فيلا بـ 35 مليون يورو.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.