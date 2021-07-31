/643116/الزمالك-يطلق-خدمة-جديدة-لتسديد-الاشتراكات-تفاصيل

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية تقسيط المبالغ المتبقية على العضويات الجديدة على أربعة أقساط، وأكد حسام المندوه عضو اللجنة أنه يرجو الأعضاء الالتزام بسداد قيمة الأقساط في موعدها تجنبا لدفع غرامات التأخير الكبيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت اللجنة فتح باب الفصل والإضافة للعضويات التي تسعى لإضافة أعضاء جدد أو فصل أعضاء وفقا لمقتضيات ذلك.

وقال المندوه إن اللجنة قررت إطلاق خدمة موبايل أبليكشن ( زمالك ميمبرز ZAMALEK MEMBERS) للدفع الالكتروني لتجديد العضويات والاشتراكات وذلك تسهيلا على الأعضاء وتقديرا لوقتهم الثمين.

وقال حسام المندوه عضو اللجنة أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة على التقسيط بأقل فائدة وأطول فترة سداد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم السبت بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.

ويواجه الفريق اليوم نظيره المجد السكندري على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن التحضيرات بمعسكر الفريق المغلق بمدينة الإسكندرية.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة.

جلسة كارتيرون مع شيكابالا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح الأربعاء الماضي جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

تعليمات كارتيرون لإسلام جابر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح إسلام جابر لاعب الفريق تعليمات فنية خاصة خلال تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية.

وظهر جابر في التدريبات بأكثر من دور داخل الملعب، سواء في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب، حيث ركز كارتيرون على تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

موعد مباراة الزمالك

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتضن هذه المواجهة استاد الإسكندرية.