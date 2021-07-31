النائب محمد مدينة: دور الانعقاد الأول للبرلمان إنجازاته ساعدت الدولة في ترسيخ الجمهورية الجديدة..فيديو

/643115/النائب-محمد-مدينة-دور-الانعقاد-الأول-للبرلمان-إنجازاته-ساعدت-الدولة-في-ترسيخ-الجمهورية-الجديدةفيديو

قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب ان دور الانعقاد الاول لمجلس النواب استعرض عدد من القوانين القوية والملحة التى تخدم المواطن وخير شاهدا على ذلك هو اخر يوم لدور الانعقاد ونحن ننقاش قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهو ما يخدم الصيادين واهالينا العاملين فى المجال .

ترسيخ الجمهورية الجديدة واكد النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد على ان دور الانعقاد الاول للبرلمان مر بظروف صعبة نتيجة ان بعض النواب جدد واخرين قدماء كانوا يدركوا خطورة المرحلة والنواب الجدد اخذوا الثقة وبدأ الجميع يعمل فى اطار واحد ويدركوا خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد قائلا :" اري ان دور الانعقاد الاول للبرلمان جيد . واشار مدينه فى حديثة لتحيا مصر اننا نتظر بعض القوانين المتعلقة بالشارع المصري وسوف تكون على اولويات المجلس فى دور الانعقاد القادم مشيرا الى اننا نامل ان يقوم مجلس النواب يكون له الايجابيات تساعد الدولة على مواجهةالتطور والنمو والتقدم الاقتصادي لتكون النتيجة استقرار امني واقصادي قائلا :" نحن فى جمهورية جديدة ومجلس النواب يرسخ للجمهورية الجديدة .

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