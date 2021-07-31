/643113/رمضان-صبحي-يكشف-السبب-وراء-هزيمة-مصر-أمام-البرازيل

أكد رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي أن الفريق حاول إسعاد الشعب المصري بالتأهل لكن هناك أمور ساهمت في عدم تحقيق الفوز على البرازيل خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

وقال رمضان صبحي : " لم نقصر في حق المنتخب ، والجميع قاتل من أجل حسم الصعود للدور التالي ، وبالتأكيد كنا نريد الصعود للدور التالي".

رمضان صبحي : عدم التوفيق السبب في خروجنا

وواصل رمضان صبحي: "الحمد الله عملنا اللي علينا ، وأحمد حجازي أخويا الكبير ومنحني الشارة بإتفاق بيننا ، ولاعيبة مصر كلها رجالة اليوم أمام البرازيل لكن السفر والضغوط وعدم التوفيق ساهم في خروجنا".

وتابع رمضان : " الجميع سيقاتل ليكون من المشاركين في بطولة إفريقيا وكأس عالم مع المنتخب الأول ، وبشكر الشعب المصري أجمع على الدعم ، وأريد التحدث أنه لا يوجد لاعب تخاذل في الفراعنة".

وألتقطت الكاميرات لحظات صعبة على عمارحمدي الذي دخل في نوبة بكاء عقب إطلاق صافرة النهاية بخسارة الفراعنة أمام المنتخب البرازيلي بهدف نظيف ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو.

عمار حمدي يدخل في نوبة بكاء

وشهدت مباراة مصر والبرازيل لقطة طيبة بين لاعبي الفراعنة، بعد إرتداء رمضان صبحي شارة القيادة في المباراة التي يستضيفها ملعب سيتاما ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو2020.

وعلم دوت الخليج أن سبب إرتداء رمضان صبحي شارة القيادة أمام البرازيل رغم تواجد أحمد حجازي في التشكيلة الأساسية وهو تنفيذ وعده لـ لاعب البرازيل بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي حال الوصول لربع النهائي.

🎥 بكاء وحزن الشاب عمار حمدي #مصر_البرازيل pic.twitter.com/WFGPEUGOUa — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 31, 2021

تشكيل المنتخب الأولمبي في مباراة مصر والبرازيل

ويرصد دوت الخليج تشكيل الفراعنة الرسمي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

دكة بدلاء مصر والبرازيل

ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة:

محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.