/643112/عزة-حسين-في-نهاية-دور-الانعقاد-الاول-التشريعات-التي-أقرها-المجلس-جاءت-في-صالح-المواطن-فيديو

تقدمت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتبنية ورعايته لذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة الى ان لولا توجيهات الرئيس القائد ماكنا اليوم تحت قبة البرلمان مشيرة الى انها عضوه لجنة التضامن الاجتماعي ونائبة عن ذوي الاحتياجات الخاصة .

التشريعات التي أقرها المجلس جاءت في صالح المواطن واكدت عضو مجلس النواب النائبة عزة حسين فى حديثها لـ دوت الخليج ان انجازات المجلس فى دور الانعقاد الاول لاتعد ولا تحصي لصالح المواطن حيث تم تعديل مواد قوانين كثيرة بجانب تشريع قوانين لصالح المواطنين فى كافة المجالات كما تقدمت النائبة بالشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الذي كان له الحكمة فى ادارة جلسات البرلمان واتاحه الفرصة لكل النواب وكان لديه سعه صدر للاستماع لكافة الاراء رغم التنوع السياسيى تحت القبة . وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائبة عزو حسين اننا الان فى تغير كامل وشامل لصالح المواطن من الناحية النيابية مشيرة الى ان لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصدينجحت فى مناقشات الوزراء المعنيين بملف التضامن الاجتماعي من طلبات احاطة وقوانين ومشاريع قوانين تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام .

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