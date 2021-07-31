بحفل غنائي..ولاية كالفورنيا تعيد إيهاب توفيق للتألق من جديد

/643111/بحفل-غنائيولاية-كالفورنيا-تعيد-إيهاب-توفيق-للتألق-من-جديد

يستعد المطرب الكبير إيهاب لإستعادة تألقه مرة اخرى بعد غياب عن الساحة الفنية دام طويلا، وذلك من خلال إحياء حفل غنائي بولاية كالفورنيا في الولايات الأمركية المتحدة مساء اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد عودة إيهاب توفيق بحفل في كالفورنيا

ومن المقرر أن يقدم إيهاب توفيق خلال حفله بالولايات المتحدة الأمريكية باقة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية احتفالا بموسم الصيف.

ويمثل هذا الحفل عودة قوية للفنان إيهاب توفيق بعد فترة إنقطاع اذ كان أخر أعماله أغنية «هي دنيا» من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج،.

وتقول كلمات أغنية «هي دنيا»: "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".

زحمة الأيام تجمع جيل التسعينات

كما تألق إيهاب توفيق من خلال «زحمة الأيام» التي شارك بها بجانب العديد من المطربين أصدقائه وهم نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري.

تعد أغنية «زحمة الأيام» آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، التي حملت العديد من المعانى الإنسانية التي تتماشى مع الأجيال المختلفة، وحققت الأغنية في ذلك الوقت منذ طرحها مايقرب من 5 ملايين مشاهدة، وتولى إخراج كليب العمل اخراج ياسين حسن.

في أول أسبوع من أغسطس..روبي والعسيلي ومحمد محسن يتألقان بحفلاتهم

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول من شهر أغسطس منافسة غنائية قوية من قبل مطربي الفن بسبب حفلاتهم المتتالية، اذ يستعد محمد محسن لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، في يوم الخميس الموافق 5 أغسطس، بينما يتعاون العسيلي مع روبي لإحياء حفل في اليوم الثاني بمدينة العالمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.