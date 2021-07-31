عمار حمدي يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة مصر أمام البرازيل «صور»

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دخل عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم في نوبة بكاء عقب خسارة مصر أمام البرازيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو.

وألتقطت الكاميرات لحظات صعبة على عمارحمدي الذي دخل في نوبة بكاء عقب إطلاق صافرة النهاية بخسارة الفراعنة أمام المنتخب البرازيلي بهدف نظيف ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو.

عمار حمدي يدخل في نوبة بكاء

وشهدت مباراة مصر والبرازيل لقطة طيبة بين لاعبي الفراعنة، بعد إرتداء رمضان صبحي شارة القيادة في المباراة التي يستضيفها ملعب سيتاما ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو2020.

وعلم دوت الخليج أن سبب إرتداء رمضان صبحي شارة القيادة أمام البرازيل رغم تواجد أحمد حجازي في التشكيلة الأساسية وهو تنفيذ وعده لـ لاعب البرازيل بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي حال الوصول لربع النهائي.

🎥 بكاء وحزن الشاب عمار حمدي #مصر_البرازيل pic.twitter.com/WFGPEUGOUa — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 31, 2021

تشكيل المنتخب الأولمبي في مباراة مصر والبرازيل

ويرصد دوت الخليج تشكيل الفراعنة الرسمي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

دكة بدلاء مصر والبرازيل

ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة:

محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.