/643109/النائبة-ضحى-عاصى-حوادث-العنف-الأسرى-الأخيرة-بسبب-تداعيات-كورونا-النفسية-والاقتصادية
قالت النائبة ضحى عاصى ، إن العنف الاسرى له اسباب كثيرة جدا ، واتصور ان اهم الاسباب هى الضغوط الاجتماعية والمادية ، خاصة السنوات الاخيرة ، نتيجة لانتشار فيروس كورونا ، وما خلفه من مشاكل ازمات شعر بها كل الاسر المصرية، على كافة الاصعدة اقتصادية واجتماعية وصحية .
حوادث العنف الأسرى الأخيرة بسبب تداعيات كورونا
واضافت البرلمانية فى تصريح لـ " دوت الخليج " ان ما تسببته كورونا من تعطيل الدراسة وعدم ذهاب الاطفال للمدارس زاد من الضغوط على الاسرة المصرية خاصة السيدات التى تحملت ضغوط كثيرة اكثر من الرجل خلال ازمة كورونا ، نظرا لتحملهم اطفالهم الذين لم يعدفرصة لممارسة الانشطة وتوقف الدراسة ،نتيجة قيود كورونا .
واكدت، "ضحى"، ان غياب لغة الحوار بين الزوجين وارفتاع سقف المتطلبات والتوقعات من الطرفين، تسبب فى حالات كبيرة من الكبت ، تتحول فجاة الى الانفجار ، وهذا ما نراه الان من انتشار العنف الاسرى وحالات القتل المختلفة داخل الاسرة المصرية الواحدة ، من قتل الام لاولادها، او قتل احد الازواج لشريك حياته الى أخره من حوادث العنف التى نراها ونسمعها داخل مجتمعاتنا .
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