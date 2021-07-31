تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة المجد السكندري ودياً

ويواجه الفريق اليوم نظيره المجد السكندري على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن التحضيرات بمعسكر الفريق المغلق بمدينة الإسكندرية.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة.

جلسة كارتيرون مع شيكابالا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح الأربعاء الماضي جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

تعليمات كارتيرون لإسلام جابر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح إسلام جابر لاعب الفريق تعليمات فنية خاصة خلال تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية.

وظهر جابر في التدريبات بأكثر من دور داخل الملعب، سواء في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب، حيث ركز كارتيرون على تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد.

يعود نادي الزمالك للظهور في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد مدة غياب طويلة، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم المصري تأجيل مباريات فرق الدوري بما فيهم النادي الأبيض بعد الجولة ال28 التي كانت في بداية شهر يوليو الجاري، ويعود ذلك القرار لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حتى يخوض النادي الأهلي مؤجلاته.

موعد مباراة الزمالك

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتضن هذه المواجهة استاد الإسكندرية.