/643107/بالصور-انطلاق-فاعليات-اليوم-الثاني-للمؤتمر-الدولي-الأول-للوساطة-والتحكيم-في-تسوية-المنازعات-وتحقيق-التنمية-المستدامة

انطلاق فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر القاهرة الدولي الأول حول "دور الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة"، والذي ينظمه المركز الدولي للوساطة والتحكيم "إماك" بالتعاون مع مؤسسة المستشار الدكتور علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ومؤسسة المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، بأحد فنادق القاهرة .

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم نخبة من القانونيين للعديد من الأبحاث والتجارب الدولية في مجال التحكيم والوساطة ، من خلال اربع جلسات ، الجلسة الاولي بعنوان " الوساطة والتحكيم كآلية جاذبة للاستثمار"ويرأس الجلسة الدكتور السيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعه المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق.

الجلسه الثانية بعنوان " الخصومة التحكيمية" ويرأس الجلسه الاستاذ الدكتور مصطفي البنداري أبو سعدة " أستاذ القانون التجاري والبحري ، كلية الحقوق جامعة المنصورة.

الجلسه الثالثة بعنوان "الرقابة علي حكم التحكيم وتنفيذه " وترأس الجلسه الأستاذة الدكتورة سحر عبد الستار إمام استاذ المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة السادات.

الجلسه الرابعه بعنوان " التحكيم والمنازعات النوعية " ويرأس الجلسه الدكتور الشهابي ابراهيم الشرقاوي ،استاذ القانون المدني بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعه الملك سعود العميد الاسبق لكلية القانون بجامعة عجمان بدوله الامارات والأمين العام المساعد للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربيه سابقا ومحكم ، ومحام بالنقض والادارية العليا.

ويأتي تنظيم المؤتمر ليتفق مع خطة التنمية الشاملة في كافة القطاعات التى وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030 كما يناقش المؤتمر دور الوساطة و التحكيم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية فاعلة في إقامة المشروعات وتشغيل اليد العاملة الوطنية، وسيتم طرح العديد من أوراق العمل والأبحاث القانونية والاقتصادية التى توضح دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وخدمة قطاع الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى سيتم بث وقائع المؤتمر مباشرة على الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور علاء عابد، والصفحة الرسمية للمستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف عبر التطبيق الالكتروني zoom.