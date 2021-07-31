عمرو أديب معلقًا على خسارة المنتخب الوطني: البرازيل خطفت الماتش

/643126/عمرو-أديب-معلقا-على-خسارة-المنتخب-الوطني-البرازيل-خطفت-الماتش

علق الإعلامي عمرو أديب على خسارة المنتخب الوطني أمام فريق البرازيل بنتيجة واحد دون رد، وذلك فى منشور له على موقع التواصل “تويتر”.

دوت الخليج

عمرو أديب يعلق على خسارة المنتخب أمام البرازيل

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، خلال منشور له على تويتر:" طبعًا مش زعلان وكفاية أن البرازيل حاسة إنها خطفت الماتش".

عمرو أديب: مصر اتبعت أداء هجومي مختلف

وتابع الإعلامي عمرو أديب حديثه قائلًا:" أداء مصري هجومي مختلف شكرًا يا رجالة مصر، وكلمة أخيرة:" الشناوي لازم يحترف فى الخارج حرام يكمل محلي".

واستكمل حديثه قائلًا:" أظن أن رمضان صبحي أثبت أنه لاعب أكثر من مختلف، لاعب متمكن جدًا".

وكان المنتخب المصري قد تعرض لخسارة من فريق البرازيل، فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو المقامة فى اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري الأولمبي، قد تمكن من الصعود إلى ربع النهائي فى منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة.