مصر تودع أولمبياد طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف وحيد (فيديو)

انتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها، فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2020.
وسيطر منتخب البرازيل على مجريات اللقاء وهدد مرمى الفراعنة أكثر من مرة ولكن براعة الشناوى حالت دون استقبال الفراعنة أهدافا جديدة، ودفع شوقى غريب بصلاح محسن على حساب أحمد ياسر ريان لتنشيط الهجوم، كما دفع بإمام عاشور بدلا من كريم العراقى فى الدقيقة 62.
كما دفع شوقى غريب بالثنائى ناصر ماهر وناصر منسى بدلا من عمار حمدى وطاهر محمد، ونشط لاعبو منتخب مصر فى الدقائق الأخيرة وسدد صلاح محسن تصويبة قوية تصدى لها حارس البرازيل فى الدقيقة 85، وتنتهى المباراة بخسارة الفراعنة بهدف نظيف ويودعون الأولمبياد.
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