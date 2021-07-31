السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات الي عربات محسنة (تحيا مصر)

فى ظل الجهود المبذولة لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب قررت هيئة السكة الحديد تعديل بعض القطارات بعربات محسنة (تحيا مصر) وبيانها كالتالى: إعتبارا من الأحد الموافق 1/8/2021 تعديل تركيب قطار رقم 90 اكسبريس القاهرة / أسوان بتركيب 14عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالي. وأعتبارا من يوم الأثنين الموافق 2/8/2021 تعديل تركيب قطار رقم 91 اكسبريس أسوان / القاهرة بتركيب 14عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالى. وتسعي الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل علي راحة جمهور الركاب

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