وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية بمطار برج العرب الدولى لمتابعة حركة...

في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي يشهدها مطار برج العرب الدولى حالياًً قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية موسعة داخل المطار وذلك للاطمئنان على انتظامية سير العمل و الحركة الجوية وجودة الخدمات المقدمة و التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية .

وكذلك استطلاع مراحل تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالمطار .

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات كبار الزوار للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ووجه وزير الطيران بتوفير أعلى مستوى من الخدمات لجميع الركاب مع الإلتزام بجميع الإجراءات الصحية داخل المطار .

وخلال الجولة إطمأن وزير الطيران على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج.

وأشاد سيادته بالتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية بالمطار والتى تعمل بتناغم وتنسيق مستمر من أجل الوقوف عن قرب لحل جميع المشاكل التى قد تعرقل سير حركة العمل داخل المطار .

الجدير بالذكر ان مطار برج العرب يشهد تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد و الذى يعد اول مبنى ركاب صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية “جايكا”، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويًّا، بدلاً من مليون راكب حالياً .

هذا فضلاً عن مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها داخل المطار وبخاصة الترماك الجديد الذى يتسع الى 20 طائرة متوسطة الحجم ، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي،بالإضافة إلى مشروعات خدمية للمسافرين و المودعين مثل موقف سيارات يسَع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحالّ تجارية ومحطة كهرباء فرعية وخزّان مياه.

وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران بضرورة الانتهاء من كافة أعمال هذه المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء .