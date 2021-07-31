جدة - نرمين السيد - بدأ مطار القاهرة الدولى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فى استقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى السادس للإفتاء الذى تبدأ فعالياته بعد غد الإثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ووصل اليوم مجموعة من كبار ممثلى المؤسسات الإفتائية والدينية والمراكز الإسلامية، ومنهم الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتى العام فى البوسنة والهرسك السابق، والدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامى، الدكتور محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، والشيخ نور الحق قادرى وزير الشؤون الدينية بباكستان، والدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق. يذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ستعقد مؤتمرها العالمى السادس يومى 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلى دُور الإفتاء على مستوى العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار القاهرة يبدأ استقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى السادس للإفتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.