وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب ويوجه بتوفير أعلى مستوى الخدمات للركاب

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات كبار الزوار للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ووجه وزير الطيران، بتوفير أعلى مستوى من الخدمات لجميع الركاب مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية داخل المطار.
وخلال الجولة اطمأن وزير الطيران، على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج.
وأشاد بالتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية بالمطار والتى تعمل بتناغم وتنسيق مستمر من أجل الوقوف عن قرب لحل جميع المشاكل التى قد تعرقل سير حركة العمل داخل المطار.
وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران، بضرورة الانتهاء من أعمال هذه المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء.
يذكر أن مطار برج العرب يشهد تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد والذى يعد أول مبنى ركاب صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية “جايكا”، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويًّا، بدلاً من مليون راكب حاليًا.
فضلاً عن مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها داخل المطار، خصوصًا الترماك الجديد الذى يتسع لـ20 طائرة متوسطة الحجم، وطرق تصل بين الترماك الحالى والجديد، والممر الحالى، بالإضافة إلى مشروعات خدمية للمسافرين والمودعين مثل موقف سيارات يسَع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحالّ تجارية ومحطة كهرباء فرعية وخزّان مياه.
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