إيبارشية بنسلفانيا تنظم احتفالية بذكرى ثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - واستقبل الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية، معتز زهران سفير مصر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واللواء عبد الرؤوف موسى الملحق العسكرى، والعميد محمد الياور رئيس مكتب المشتريات، وقنصل مصر بواشنطن عبد الرحمن رأفت، والملحق الثقافى دكتورة شاهندة عزت، وعددًا من كبار المسؤولين بالسفارة.

تخلل الحفل عدد من الكلمات، وهنأ الأنبا كاراس الحاضرين بعيد الأضحى المبارك ووجه الشكر لقواتنا المسلحة المصرية ورجال الشرطة، كما أثنى على الجهود المبذولة من أطباء مصر فى مواجهة جائحة كورونا.

فيما تحدث سفير مصر بواشنطن، عن النمو الذى تشهده مصر فى جميع المجالات، خصوصًا المجال الاقتصادى رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.

تم خلال الحفل أيضًا عرض فيلم تسجيلى بعنوان "مصر تتغير" ألقى الضوء على الثورة الحضارية التى تشهدها مصر فى هذه الحقبة من تاريخها، بالإضافة إلى تقديم كورال الكنيسة بعضًا من الترانيم، إلى جانب النشيد الوطنى لمصر "بلادى بلادى".